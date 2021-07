Wykoleił się pociąg w Alpach. Austriacki portal: wagon z uczniami wpadł do rzeki

W austriackich Alpach wykoleił się w piątek pociąg, a jeden z jego wagonów wpadł do rzeki - poinformowały lokalne media. Według portalu Salzburg24, pociągiem podróżowali między innymi uczniowie. Służby ratownicze poinformowały o 17 lekko rannych osobach.

Do wypadku doszło na trasie kolejowej między Kendlbruckiem w kraju związkowym Salzburg, a Predlitz w Styrii. Jak przekazał dowódca grupy ratunkowej, pociągiem podróżowało 54 uczniów, z których – według obecnych informacji – 17 zostało lekko rannych. Jak podał portal Salzburg24, pokazując zdjęcie z miejsca zdarzenia, jeden z trzech wagonów spadł do rzeki Mury.

Pociąg podróżował od strony kraju związkowego Styria do Tamswegu w Salzburgu. Oficjalne przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Jednym z możliwych powodów wykolejenia, o którym piszą lokalne media, mogło być uszkodzenie torowiska po przejściu przez ten region burzy.

Jak podał "Kronen Zeitung", w remizie strażackiej w Predlitz utworzony został punkt pierwszej pomocy. Kilkoro uczniów zostało przewiezionych do okolicznych szpitali. Jedną osobę przetransportowano śmigłowcem do placówki w Schwarzach im Pongau. Policja poinformowała, że służby przeczesują rzekę, by upewnić się, że pod wodą nie znajduje się żadna osoba.