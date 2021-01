Minister oskarżona o plagiat podała się do dymisji. "Hejt uderzył w moje dzieci"

"Wrogość, polityczna napastliwość oraz hejt uderzyły nie tylko we mnie, ale również w moje dzieci. Skala tych zjawisk jest trudna do zniesienia" - powiedziała w wywiadzie, którego udzieliła agencji APA minister pracy Austrii Christine Aschbacher. "Nie mogę na to pozwolić, dlatego odchodzę" - dodała.

Zarzuty wobec byłej minister

Inaczej oceniają to eksperci. - Blisko 25 procent dysertacji doktorskiej Aschbacher to plagiat bez jakichkolwiek odniesień do źródeł, skąd skopiowano całe partie testu - twierdzi profesor Stefan Weber, ekspert do spraw plagiaryzmu.