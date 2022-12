Austriacy zdemaskowali agenta rosyjskiego wywiadu GRU

Austriackie MSW podało, że 39-latek po odbyciu specjalnego przeszkolenia wojskowego w Rosji pracował dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, pozostając w kontakcie "z dyplomatami i funkcjonariuszami wywiadu z różnych krajów". Jak podkreślił resort, miał on także przebywać w Moskwie "na krótko przed oraz w trakcie inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę ".

Zarzut zdrady tajemnicy państwowej

Podejrzanemu zarzuca się zdradę tajemnicy państwowej. "Istnieje podejrzenie, że stanowił źródło informacji na temat polityki zagranicznej Austrii, społeczeństwa oraz polityki bezpieczeństwa. Z tego powodu został przewieziony do Moskwy, w celu oceny ewentualnych reakcji z zagranicy na bieżące wydarzenia aż do rozpoczęcia operacji wojskowej" – poinformował resort spraw wewnętrznych w Wiedniu.

Jak podkreśliło ministerstwo, "podejrzany prawie nigdy w przeszłości nie był zatrudniony i z tego powodu otrzymuje w Austrii jedynie niskie świadczenia socjalne. Niemniej jednak w okresie od 2018 roku do początku 2022 był w stanie odbyć łącznie 65 podróży do innych krajów europejskich, a także do Rosji, Białorusi, Turcji i Gruzji oraz nabyć kilka nieruchomości w Wiedniu, Rosji i Grecji".