Przez ćwierć wieku więził i gwałcił córkę w piwnicy. "Potwór z Amstetten" może wyjść na wolność

Z raportu sporządzonego przez psychiatrów wynika, że cierpiący na demencję Josef Fritzl nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa - przekazał w poniedziałek austriacki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny ORF. Oznacza to, że 88-letni Fritzl, odsiadujący karę dożywocia, może zostać przeniesiony z więzienia o zaostrzonym rygorze dla psychicznie chorych do zwykłego więzienia - o czym zadecyduje sąd. Zdaniem ekspertów po przeniesieniu Fritzl będzie mógł się wówczas ubiegać o zwolnienie warunkowe, by następnie trafić do domu opieki. Zgodnie z austriackim prawem osoby skazane na dożywocie mogą ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu. Fritzl przebywa za kratkami od 2009 roku. Prawniczka skazanego, Astrid Wagner już zapowiedziała, że złoży odpowiedni wniosek.