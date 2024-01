Austria: gondola z czteroosobową rodziną runęła na ziemię

Czteroosobowa rodzina trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło w kurorcie narciarskim w Austrii. Gondola, w której się znajdowała, runęła z na ziemię, gdy na niosącą ją linę przewróciło się drzewo.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w kurorcie narciarskim Hochoetz w Tyrolu na zachodzie Austrii. Czteroosobowa rodzina z Danii jechała w gondoli kolejki linowej prowadzącej wzdłuż stoku. W pewnym momencie na linę, do której przymocowana była gondola, przewróciło się drzewo, w wyniku czego gondola zerwała się i runęła z wysokości około 10-12 metrów na ziemię.