Dom narodzin Hitlera zostanie przekształcony w komisariat policji. Krytycy: to zgodne z życzeniem zbrodniarza 

Dom w austriackim Braunau am Inn, gdzie w 1889 roku urodził się Adolf Hitler, zostanie przekształcony w komisariat policji połączony z ośrodkiem szkoleniowym w zakresie praw człowieka - zapowiedziało w poniedziałek austriackie ministerstwo spraw wewnętrznych. Prace rozpoczną się jeszcze na jesieni, informują media. Krytycy takiego rozwiązania zauważają, że będzie ono spełnieniem planów zbrodniarza.

Austria odkupiła dom rodzinny Adolfa Hitlera w miejscowości Braunau am Inn w 2017 roku. Po latach toczących się wokół budynku sporów prawnych, tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało w poniedziałek, że przekształcenie domu w komisariat policji "pójdzie zgodnie z planem" przedstawionym przed czterema laty. Prace rozpoczną się 2 października.

Krytycy: to zgodne z życzeniem Hitlera

Cytowany przez "Guardiana" austriacki scenarzysta Günter Schwaiger, który w tym miesiącu ma wydać film, ukazujący historię domu w Braunau am Inn, wezwał w poniedziałek austriackie władze do ponownego rozpatrzenia planów przekształcenia budynku, przytaczając artykuł z 10 maja 1939 roku, który odkrył w jednej z lokalnych gazet. W tekście zaznaczono, że pragnieniem Adolfa Hitlera jest to, by dom, w którym się on narodził, został przekształcony w biuro władz okręgowych. Otworzenie tam komisariatu byłoby więc - w jego ocenie - równoznaczne z pożądanym przez zbrodniarza przeznaczeniem obiektu na cele administracyjne.

Projekt przekształcenia domu narodzin Hitlera w komisariat policji JOE KLAMAR/AFP/East News

Jeszcze w 2019 roku, kiedy ogłoszono plan przekształcenia domu narodzin Adolfa Hitlera w komisariat policji, austriackie MSW podkreślało, że działanie to ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której stanie się on miejscem "pielgrzymek" nazistów. - Jest to najbardziej odpowiednie wykorzystanie budynku. Policja jest obrońcą podstawowych praw i wolności - przekonywał wówczas minister Karl Nehammer.

Szacowany koszt przekształcenia domu w komisariat policji to około 20 milionów euro (równowartość ok. 89 milionów złotych). Prace mają zostać zakończone do 2025 roku, a komisariat ma zostać uruchomiony do roku 2026.

Dom urodzenia Adolfa Hitlera w Braunau Friedrich Weiler, Picture Library of the Prussian Cultural Heritage Foundation/Wikipedia

Autor:jdw//am

Źródło: The Guardian, tvn24.pl