Świat Psy tropiące zaprowadziły ich pod ścianę domu. Makabryczne odkrycie Maciej Wacławik |

Austria. Dom, w którym znaleziono ciało stulatki Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Zatrzymanie Austriaka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potwierdziła we wtorek rzeczniczka wiedeńskiej prokuratury Nina Bussek w rozmowie z agencją informacyjną APA. Austriackie władze przygotowują dokumentację, która umożliwi ekstradycję mężczyzny - podkreśliła.

Kobieta zamurowana w ścianie. Nie żyła od wielu lat?

Według dziennika "Heute" zatrzymany w Dubaju 57-latek jest synem kobiety, której ciało znaleziono w ścianie budynku w Muenchendorf w pobliżu Wiednia. Jej krewni zgłosili zaginięcie w ubiegłym roku - informuje agencja ENEX. Pod koniec maja policja zwróciła się do straży pożarnej o pomoc w awaryjnym otwarciu drzwi. Psy tropiące doprowadziły śledczych do ściany domu przy wejściu do piwnicy. Tam znaleziono zabetonowane zwłoki kobiety, która w tym roku skończyłaby 100 lat.

Prokuratura "od samego początku zachowywała dyskrecję w tej sprawie" - odnotował w tym tygodniu portal publicznego nadawcy ORF. "Kobieta mogła zostać zabetonowana już wiele lat temu po śmierci z przyczyn naturalnych" - dodaje. Wyniki sekcji zwłok kobiety wciąż nie są znane.

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Redagował AM