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Świat

Psy tropiące zaprowadziły ich pod ścianę domu. Makabryczne odkrycie

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2026-07-08-1438---none---922280_ENEX-0128
Austria. Dom, w którym znaleziono ciało stulatki
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Dubajskie służby zatrzymały 57-letniego Austriaka. Według mediów mężczyzna jest synem blisko stuletniej kobiety, której ciało znaleziono w ścianie domu pod Wiedniem.

Zatrzymanie Austriaka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potwierdziła we wtorek rzeczniczka wiedeńskiej prokuratury Nina Bussek w rozmowie z agencją informacyjną APA. Austriackie władze przygotowują dokumentację, która umożliwi ekstradycję mężczyzny - podkreśliła.

Kobieta zamurowana w ścianie. Nie żyła od wielu lat?

Według dziennika "Heute" zatrzymany w Dubaju 57-latek jest synem kobiety, której ciało znaleziono w ścianie budynku w Muenchendorf w pobliżu Wiednia. Jej krewni zgłosili zaginięcie w ubiegłym roku - informuje agencja ENEX. Pod koniec maja policja zwróciła się do straży pożarnej o pomoc w awaryjnym otwarciu drzwi. Psy tropiące doprowadziły śledczych do ściany domu przy wejściu do piwnicy. Tam znaleziono zabetonowane zwłoki kobiety, która w tym roku skończyłaby 100 lat.

Prokuratura "od samego początku zachowywała dyskrecję w tej sprawie" - odnotował w tym tygodniu portal publicznego nadawcy ORF. "Kobieta mogła zostać zabetonowana już wiele lat temu po śmierci z przyczyn naturalnych" - dodaje. Wyniki sekcji zwłok kobiety wciąż nie są znane.

Redagował AM

Źródło: ORF, ENEX
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Tagi:
AustriaDubajPolicja
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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