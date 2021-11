15 przemytników ludzi aresztowanych w Austrii

Grupa 15 osób podejrzanych o przemyt migrantów do Austrii została aresztowana - przekazały austriackie władze. Pochodzący z Mołdawii, Ukrainy i Uzbekistanu podejrzani mieli przetransportować ponad 700 osób, które chciały dostać się ostatecznie do Niemiec. Policja przejęła również kilkanaście pojazdów służących do nielegalnego transportu ludzi.

Policja landu Dolnej Austrii na północy kraju podała informację o otwartym przed miesiącem śledztwie przeciwko grupie przemytników, którzy przez Węgry, Słowację i Czechy ściągali do Austrii migrantów znajdujących się na granicy serbsko-węgierskiej. Austriackie władze poinformowały zaś o aresztowaniu 15 osób podejrzanych o przemyt migrantów pochodzących z Syrii, Libanu i Egiptu.

Pochodzących z Mołdawii, Ukrainy i Uzbekistanu podejrzanych aresztowano w połowie listopada. Grupa miała przetransportować ponad 700 osób, które za bilet do Austrii zapłaciły 4-5 tys. euro za osobę. Migranci planowali dalszą podróż do Niemiec, gdzie na część z nich czekały rodziny - podała agencja AP. Policja przejęła również kilkanaście pojazdów służących do nielegalnego transportu ludzi.

Aresztowani byli rekrutowani w swoich krajach za pomocą ogłoszeń publikowanych w mediach społecznościowych, które oferowały im pracę kierowców i pensję na poziomie około 3 tys. euro miesięcznie.

Świat przemytników. Reportaż "Superwizjera"

Kulisy wyjętego spod prawa świata pośredników, przemytników i nielegalnych biur organizujących proceder przemytu ludzi pokazali reporterzy "Superwizjera". By zbadać, w jaki sposób funkcjonuje biznes stojący za przemytem ludzi do Europy, reporterzy pojechali do Turcji.

Anna Borkowska-Minko, Patryk Szczepaniak i Piotr Czaban w reportażu "Szlak migracyjny Turcja - Białoruś - Polska" rozmawiają też z migrantami przebywającymi w ośrodku dla cudzoziemców. Z części ich relacji wynika, że Polska jest tylko przystankiem, krajem tranzytowym, a celem jest dostanie się na na zachód Europy.

Źródło: PAP, TVN24