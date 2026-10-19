Świat Australijska parlamentarzystka potrącona przed swoim biurem. Jest w stanie krytycznym Oprac. Agata Nalepa |

Wangaratta, Australia Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Hilary Wardhaugh/Getty Images

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 15.35 czasu lokalnego na ulicy Murphy Street w Wangaratta w północno-wschodniej części australijskiego stanu Wiktoria.

Jak przekazała policja, w parlamentarzystkę uderzył biały samochód terenowy marki Toyota Landcruiser. Haines została przewieziona do szpitala z obrażeniami określanymi jako krytyczne.

Według doniesień australijskich mediów polityczka miała w chwili zdarzenia wyjmować przedmioty z bagażnika swojego samochodu.

Helen Haines Źródło zdjęcia: Hilary Wardhaugh/Getty Images

Zatrzymano 43-latka. Trwają ustalenia

Policja stanu Wiktoria poinformowała o zatrzymaniu 43-letniego mieszkańca Tarrawingee, który miał kierować samochodem uczestniczącym w zdarzeniu.

Mężczyzna został ujęty na miejscu przez osobę postronną. Następnie przekazano go funkcjonariuszom.

Śledczy ustalają, czy potrącenie było działaniem celowym. Na obecnym etapie nie wiadomo również, czy zatrzymany mężczyzna znał parlamentarzystkę.

Premier Australii zabrał głos

Do zdarzenia odniósł się premier Australii Anthony Albanese, który poinformował, że podejrzany znajduje się w rękach policji. Szef rządu określił zdarzenie jako atak, zastrzegając jednak, że jest zbyt wcześnie, by przesądzać o jego motywach.

Jak przekazał, w wyjaśnianie okoliczności zaangażowane są Australijska Policja Federalna (AFP), australijska służba bezpieczeństwa ASIO oraz wspólny zespół do spraw zwalczania terroryzmu.

Premier wyraził również nadzieję na powrót kobiety do zdrowia. - W tym niezwykle trudnym czasie nasze myśli są z Helen, jej rodziną, przyjaciółmi, zespołem i społecznością. Modlimy się o jej pełny powrót do zdrowia - przekazał.

Helen Haines ma 65 lat i od 2019 roku zasiada w australijskim parlamencie jako niezależna przedstawicielka okręgu Indi. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała między innymi jako pielęgniarka, położna i badaczka zajmująca się ochroną zdrowia.