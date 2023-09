Media: znany zoolog przyznał się do 60 zarzutów, w tym zoofilii i zabijania zwierząt. "Perwersyjne i okrutne"

Zarzuty torturowania i zabijania zwierząt, nagrania udostępniał w internecie

Podczas poniedziałkowego przesłuchania prowadzący rozprawę sędzia Michael Grant ostrzegł publiczność, że opisywane czyny są zbyt drastyczne, by szczegóły przedstawiać publicznie i poprosił o opuszczenie sali. Co rzadkie, zezwolił na to również niektórym funkcjonariuszom i urzędnikom sądowym - podkreślają media. Jak pisze Sky News Australia sędzia Grant stwierdził, że opisy "groteskowo perwersyjnych i okrutnych" czynów "mogą wywołać wstrząs". Zresztą już podczas wcześniejszego przesłuchania inny sędzia - Alan Woodcock zdecydował o niepublikowaniu szczegółów tej sprawy, ponieważ "naruszałoby to dobre obyczaje".

Cytowany przez Sky News prokurator Marty Aust mówił o "sadystycznych zainteresowaniach seksualnych" oskarżonego. Według relacji BBC w ciągu 18 miesięcy miał on "pozyskać" 42 psy różnych ras i w różnym wieku, by znęcać się nad nimi. 39 z nich nie żyje. Portali opisuje, że 52-latek nawiązywał w internecie kontakt z osobami, które z różnych losowych przyczyn - jak wyjazd, czy zmiana pracy - musiały rozstać się ze swoimi pupilami. Nawiązywał z nimi relacje, a następnie przejmował opiekę nad zwierzętami. Gdy właściciele czworonogów chcieli dowiedzieć się, co dzieje się z ich psami, opowiadał "nieprawdziwe historie" i wysyłał stare zdjęcia, informuje BBC. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna miał znęcać się nad zwierzętami, a gdy traciły życie, pozbywał się ich ciał. Według portalu robił to w kontenerze znajdującym się na terenie jego posesji, wyposażonym w sprzęt rejestrujący. Jak usłyszał sąd, on sam nazwał go "pokojem tortur". Następnie miał w internecie udostępniać pod pseudonimami nagrania swoich czynów. Jeden z filmów został przekazany policji Terytorium Północnego, która w kwietniu 2022 roku zatrzymała Brittona. Od tej pory przebywa on w areszcie. Sąd o wyroku zdecyduje podczas rozprawy zaplanowanej na grudzień tego roku.