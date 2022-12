Wandale pisali po wzorach sprzed 20 tysięcy lat. Zniszczyli najstarszą sztukę na kontynencie

O zniszczeniach w jaskini Koonalda położonej na nizinnym obszarze Nullarbor Plain na południu Australii lokalne władze poinformowały w środę 21 grudnia. Na wyżłobionych w ścianie geometrycznych wzorach, uważanych za najstarszą formę sztuki na terenie Australii, wandale wyryli napis: "Teraz nie patrz, ale to jaskinia śmierci" ("Don’t look now, but this is a death cave"). Sprawcy dostali się do jaskini przekopując się pod zabezpieczającym ją stalowym płotem.