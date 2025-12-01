Pedofilia, satanistyczne symbole i międzynarodowa szajka. Policja aresztowała cztery osoby

Policja w Australii zatrzymała czterech mężczyzn podejrzanych o udział w siatce pedofilskiej Źródło: NSW Police Force

Jak przekazała policja, zatrzymani mieli udostępniać międzynarodowej siatce "odrażające" treści przedstawiające dzieci w wieku od niemowlęctwa do 12 lat. W materiałach znalazły się również zwierzęta. Śledczy chcą wykazać przed sądem, że "międzynarodowa grupa udostępniała materiały przedstawiające znęcanie się nad dziećmi oraz ich tortury, wykorzystujące symbolikę i rytuały związane z satanizmem i okultyzmem"

Pedofilia i satanistyczne symbole

W ubiegłym tygodniu, podczas kilku równoległych nalotów przeprowadzonych w Sydney, policja zabezpieczyła urządzenia elektroniczne, na których znaleziono "tysiące nagrań wideo". Śledztwo zostało przeprowadzone w ramach większej operacji rozpoczętej w kwietniu, której celem jest zbadanie rozpowszechniania w internecie materiałów dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci w połączeniu z tematyką rytualną lub satanistyczną.

Policja ujawniła nagrania z wejścia oddziału antyterrorystów do domu jednego z podejrzanych. Według CNN miał on odgrywać "wiodącą rolę" w grupie. Na zdjęciach widać, mężczyznę z zakrytą twarzą i w szortach, wyprowadzanego przez śledczych.

Sydney. Jeden z zatrzymanych mężczyzn Źródło: NSW Police Force

W listopadzie policja dowiedziała się o grupie mężczyzn w Sydney, którzy mają być częścią większej międzynarodowej organizacji pedofilskiej. Komunikowali się ze sobą oraz dzielili materiałami zawierającymi treści pedofilskie. Policja nie zidentyfikowała ofiar, ani nie określiła, w jakim kraju powstały nagrania. Funkcjonariusze zapewnili jednak, że na nagraniach są "prawdziwe dzieci".

Zatrzymani w Sydney mężczyźni mają 26, 39, 42 i 46 lat. Postawiono im zarzuty związane z posiadaniem lub rozpowszechnianiem materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci. Wszystkim czterem mężczyznom odmówiono możliwości wpłacenia kaucji. Staną przed sądem w styczniu przyszłego roku.

