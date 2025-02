Zakazują korzystania z DeepSeek. "Nieakceptowalne zagrożenie" dla bezpieczeństwa  

Wątpliwości wokół DeepSeek i bezpieczeństwa danych

Nieznany wcześniej szerszej publiczności chiński start-up DeepSeek znalazł się w centrum uwagi po premierze najnowszego modelu językowego. Ten zestawiany jest powszechnie z zagranicznymi konkurentami, takimi jak Chat GPT czy Gemini i bije międzynarodowe rekordy popularności. Doprowadził on też do lawiny i rekordowego dziennego spadku na amerykańskiej giełdzie. Zgodnie z zapowiedziami właścicieli firmy ma on bowiem dorównywać swoim zachodnim odpowiednikom, wykorzystując do tego mniejszą ilość danych i tańsze układy scalone.