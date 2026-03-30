"Dziś zginął zły człowiek". Media o końcu trwającej ponad pół roku obławy

Obława na podejrzanego o zabójstwo policjantów w Porepunkah, Australia Źródło: Reuters

Jak podał australijski nadawca ABC, mężczyzna został zastrzelony w poniedziałek ok. godz. 8.30 czasu miejscowego. Policja stanu Wiktoria poinformowała w oświadczeniu, że zginął postrzelony przez funkcjonariuszy w trakcie operacji, której celem było odnalezienie 56-letniego Deziego Freemana na posesji w północno-wschodniej części stanu Wiktoria. Policja nie ujawniła tożsamości mężczyzny, zapowiadając przekazanie szczegółów jeszcze w poniedziałek.

Tholongolong. Miejsce policyjnej akcji, podczas której zastrzelono mężczyznę Źródło: PAP/EPA/JODIE MCMASTER

Komendant policji Wiktorii Mike Bush przekazał, że zastrzelony to prawdopodobnie Freeman, ale formalna identyfikacja jeszcze się nie zakończyła.

Dezi Freeman był poszukiwany od ponad siedmiu miesięcy. Lokalne media opisywały 56-latka jako "wolnego obywatela", który uznawał australijski rząd za nielegalny, BBC pisze o nim jako o wyznawcy teorii spiskowych. 26 sierpnia 2025 roku funkcjonariusze przyjechali do jego domu w miejscowości Porepunkah, by wręczyć mu nakaz aresztowania, który miał dotyczyć przestępstw seksualnych i przestępstw wobec dzieci. Mężczyzna ostrzelał policjantów, z których dwóch - 59-letni detektyw i 35-letni starszy posterunkowy - zginęli na miejscu. Jak informował w ubiegłym roku komendant Bush, poszukiwany zabił ich "z zimną krwią".

Policja podała, że sprawca po ataku na funkcjonariuszy uciekł w stronę lasów na terenie parku narodowego Mount Buffalo. Od tej pory 56-latek, opisywany przez agencję Reuters jako osoba z doskonałymi umiejętnościami przetrwania poza cywilizacją, był nieuchwytny. Aż do teraz.

Obława w miejscowości Porepunkah, Australia (2025) Źródło: PAP/EPA/SIMON DALLINGER

Jak podał portal Sky Australia, prawdopodobnego zabójcę policjantów namierzono na otoczonym buszem odludziu w Tholongolong, ok. 440 km na północny wschód od Melbourne. W poniedziałek mężczyzna wyszedł z budynku będącego połączeniem kontenera i przyczepy kempingowej. Był owinięty w koc i uzbrojony w broń palną - prawdopodobnie taką, jaką odebrano jednemu z zabitych w sierpniu funkcjonariuszy. - Naszym nadrzędnym celem było zatrzymanie tej osoby - powiedział Bush. - Miał szansę poddać się pokojowo, ale tego nie zrobił - dodał komendant.

Poniedziałkową operację skomentowała już premierka Wiktorii Jacinta Allan. - Dziś zginął zły człowiek - powiedziała polityczka, którą cytuje w poniedziałek BBC. - To już koniec - dodała.

Redagował AM