Podejrzana narośl na kadłubie. Setki pasażerów utknęły na luksusowym wycieczkowcu Viking Orion

Statek wycieczkowy Viking Orion nie otrzymał pozwolenia na wejście do kilku portów w Australii oraz Nowej Zelandii z powodu wykrycia na kadłubie jednostki potencjalnie szkodliwej narośli. Setki pasażerów utknęły na wycieczkowcu w oczekiwaniu na dalsze decyzje - donosi BBC.

Na kadłubie statku wykryto tak zwany biofoul, czyli nagromadzenie mikroorganizmów, roślin, glonów lub nawet małych zwierząt. Zjawisko to jest potencjalnie groźne z biologicznego punktu widzenia, może doprowadzić do importu gatunków inwazyjnych do nierodzimych siedlisk - wyjaśnia BBC.