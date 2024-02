Trzylatek utknął w automacie z zabawkami. Niecodzienna akcja ratunkowa

W czwartek policja z australijskiego stanu Queensland opublikowała w mediach społecznościowych film z niecodziennej interwencji w centrum handlowym w mieście Capalaba na przedmieściach Brisbane. Na trwającym nieco ponad minutę nagraniu widać trzyletniego chłopca o imieniu Ethan bawiącego się wewnątrz automatu z zabawkami, zaniepokojonych rodziców i policjantów próbujących wydostać trzylatka. Ostatecznie funkcjonariusze zdecydowali się zbić szybę automatu. Wcześniej opiekun Ethana poprosił go, by stanął na drugim końcu automatu i zakrył oczy.

Ojciec chłopca: "Niewiarygodne, jak szybko się tam wspiął"

Policja wyjaśniła we wpisie, że chłopiec wszedł do automatu przez podajnik zabawek. Ojciec Ethana, Timothy Hopper, stwierdził później, że jego syn "świetnie się bawił" w automacie. Mężczyzna, cytowany przez australijski portal ABC News, powiedział, że chłopiec bawił się obok automatu i "nagle zniknął z pola widzenia". "Nie miałem szans, by zareagować. To niewiarygodne, jak szybko się tam wspiął" - podkreślił Hopper.