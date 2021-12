Tragedia w szkole podstawowej w Tasmanii. Wzrósł bilans ofiar

Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych wypadku, do którego doszło w zeszłym tygodniu podczas imprezy szkolnej w stanie Tasmania na południu Australii. Wiatr porwał dmuchany zamek, na którym bawiły się dzieci. W niedzielę zmarł 11-letni chłopiec, który wcześniej w stanie krytycznym trafił do szpitala. To szósta ofiara śmiertelna tego tragicznego zdarzenia.