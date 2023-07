Tajemnicza kapsuła wyrzucona na plażę w Australii

Wody oceanu wyrzuciły na plażę w Australii Zachodniej tajemniczą kapsułę dużych rozmiarów. Władze federalne i stanowe prowadzą dochodzenie w sprawie obiektu. Został on uznany za potencjalnie niebezpieczny. Australijska Agencja Kosmiczna przypuszcza, że może to być część rakiety. Mieszkańców ostrzeżono, by nie zbliżali się do cylindra "nieznanego pochodzenia".

Australia. Obiekt to prawdopodobnie element rakiety

Ekspert lotniczy Geoffrey Thomas wyraził opinię, że prawdopodobnie jest to zbiornik paliwa z rakiety, która spadła do Oceanu Indyjskiego w czasie ostatnich 12 miesięcy. Hipotezę, że jest to "kosmiczny śmieć", wsparł w rozmowie z miejscowymi mediami Brad Tucker, astrofizyk z Australian National University. Przypomniał, że każdego tygodnia na całym świecie wystrzeliwanych jest od pięciu do dziesięciu rakiet. Także i on nawoływał do ostrożności. - Moja zasada dotycząca kosmicznych śmieci jest taka, jak wobec australijskich zwierząt: nie dotykaj ich, chyba że wiesz, co robisz. Paliwo jest zwykle rakotwórcze, dlatego ważne jest zachowanie ostrożności – powiedział.