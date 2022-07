Ciało w garniturze na plaży i tajemnicze napisy. Po 74 latach rozwiązano zagadkę "człowieka z Somerton"

"Wspinaczka na Mount Everest"

Badacz przeanalizował DNA niezidentyfikowanego mężczyzny na podstawie jego zachowanych włosów. Wspólnie z Colleen Fitzpatrick, amerykańską ekspertką medycyny sądowej, zbudowali w oparciu o to DNA drzewo genealogiczne zawierające 4 tys. nazwisk. Dalsza analiza próbek 23 lipca tego roku doprowadziła ich w końcu do wniosku, że "człowiek z Somerton" w rzeczywistości nazywał się Carl Webb - tożsamość tę może potwierdzać fakt, że w archiwach nie znaleziono aktu zgonu takiej osoby. Carl Webb był inżynierem elektrykiem, nie zaś szpiegiem, jak wcześniej podejrzewano.

Jak miały dowieść badania Abbotta i Fitzpatrick, Webb urodził się w 1905 roku na przedmieściach Melbourne jako najmłodsze z sześciorga rodzeństwa. Poślubił Dorothy Robertson i to małżeństwo może być wytłumaczeniem dlaczego zmarły trafił do Adelajdy w południowej Australii. - Mamy dowody na to, że rozstał się z żoną i że przeprowadziła się ona do Australii Południowej. Możliwe więc, że przyjechał ją śledzić - powiedział naukowiec cytowany we wtorek przez australijskiego publicznego nadawcę ABC News.