Paczki z kokainą i niespójności w historii. Najpierw ich uratowali, teraz poszukują

Niepokoi mnie gromadzenie przez Rosjan dużej ilości sił powietrznych blisko Ukrainy. Obawiam się, że mogą przygotowywać się do naprawdę olbrzymiego uderzenia - mówił w TVN24 generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. Odniósł się do informacji, które w środę przekazał między innymi "Financial Times", jakoby przy granicy ukraińskiej powstawały duże zgromadzenia rosyjskich samolotów i śmigłowców.