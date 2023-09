Rząd ostrzega platformy randkowe. "Nadszedł czas, by branża podniosła standardy"

Australijskie władze zapowiedziały, że branża aplikacji randkowych musi poprawić swoje standardy bezpieczeństwa, w przeciwnym razie rząd będzie zmuszony sam wprowadzić stosowne regulacje prawne. To odpowiedź na niedawne badanie, zgodnie z którym trzech na czterech Australijczyków korzystających z takich platform doświadczyło za ich pośrednictwem przemocy seksualnej.

W poniedziałek australijska minister komunikacji Michelle Rowland zapowiedziała, że popularne aplikacje randkowe mają czas do 30 czerwca przyszłego roku na dobrowolne wprowadzenie nowych regulacji, które lepiej będą odpowiadać na kwestie bezpieczeństwa użytkowników. Stwierdziła, że w tym celu powinny opracować kodeks postępowania, który obejmie poprawę współpracy z organami ścigania, lepsze wsparcie dla najbardziej zagrożonych użytkowników, poprawę praktyk bezpieczeństwa i zapewni większą transparentność. Ostrzegła, że jeśli takie standardy bezpieczeństwa nie zostaną wprowadzone, rząd w Canberze wymusi je za pomocą ustaw. Jak podkreśliła, rząd nie chce tłumić innowacji, ale nie mogą one powstawać kosztem bezpieczeństwa, stąd wezwanie do działania.