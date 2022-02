Rodzice Cleo Smith pierwszy raz o porwaniu córki: "To, co się stało, zostanie z nią i z nami do końca życia"

Rodzice czteroletniej Cleo Smith w telewizyjnym wywiadzie opowiedzieli o porwaniu córki i o tym, jak rodzina próbuje dojść do siebie po koszmarze, jakiego wszyscy doświadczyli. "To, co się stało, zostanie z nią i z nami do końca życia" - mówi matka Cleo, Ellie Smith.