Radioaktywna kapsuła zginęła w czasie transportu. Służby ostrzegają: jest mała, ale bardzo niebezpieczna

Kapsuła to srebrny walec mierzący 6 na 8 milimetrów. Zawiera w sobie radioaktywny izotop Cez-137, który jest wykorzystywany między innymi podczas prac w kopalniach. Została zagubiona w dniach 10-16 stycznia w czasie transportu z kopalni w mieście Newman na północnym zachodzie kraju do Perth na południowym zachodzie. To odcinek około 1400 kilometrów.

"Jeśli zobaczysz coś, co może przypominać ten przedmiot: Trzymaj co najmniej pięć metrów dystansu. Nie dotykaj, nie podnoś, nie wkładaj do torebki, nie zabieraj do swojego samochodu. Natychmiast powiadom służby" - napisał w komunikacie Departament Straży Pożarnej i Służb Ratunkowych (DFES).