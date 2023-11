Przeproszą za "tragedię talidomidu". 80 tysięcy dzieci zmarło, 20 tysięcy urodziło się z wadami

- Tragedia talidomidu to mroczny rozdział w historii naszego narodu i świata - przekazał w poniedziałkowym oświadczeniu premier Australii Anthony Albanese. - Ocaleni, ich rodziny, przyjaciele i opiekunowie przez wiele lat z odwagą i przekonaniem domagali się przeprosin. Ten moment jest długo oczekiwanym narodowym potwierdzeniem wszystkiego, przez co przeszli i tego, o co walczyli - podkreślił. - Przepraszając, wyrazimy uznanie wszystkim zmarłym dzieciom i rodzinom, które je opłakują, a także tym, które przeżyły, ale których życie znacznie utrudniło działanie tego okropnego leku - dodał Albanese. Przeprosiny wygłosi w australijskim parlamencie 29 listopada.

Ofiary talidomidu i "moralny obowiązek" władz Australii

Talidomid to opracowany przez niemiecką firmę Gruenenthal lek przeciwbólowy i przeciwwymiotny, który był sprzedawany w latach 50. i 60. XX wieku. Okazało się, że powoduje on defekty oczu, uszu, serca, genitaliów i organów wewnętrznych u płodów. W wyniku jego działania na całym świecie zmarło około 80 tysięcy dzieci, a kolejne 20 tysięcy urodziło się z wadami wrodzonymi, w tym bez kończyn lub ze zdeformowanymi rękami i nogami.

Producent talidomidu przeprosił po 50 latach

Jak przypomina agencja Reutera, brytyjski rząd przeprosił ofiary talidomidu w 2010 roku. Dwa lata później Gruenenthal po raz pierwszy przeprosił tysiące ludzi, którzy urodzili się bez kończyn, ponieważ ich matki zażywały w ciąży talidomid. Harald Stock, ówczesny dyrektor wykonawczy firmy powiedział, że jest mu "bardzo przykro". - Prosimy o wybaczenie, że przez prawie 50 lat nie znaleźliśmy sposobu, by dotrzeć do was, jak ludzie do ludzi. Zamiast tego milczeliśmy - dodał. Słowa padły 50 lat po tym, jak lek został wycofany z rynku.