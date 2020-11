Szef australijskiego rządu Scott Morrison podkreślił w wywiadzie dla stacji Seven Network, że Australia ma wolne media, wybranych w głosowaniu parlamentarzystów, którzy mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy, oraz zabiera głos na forum międzynarodowym na temat praw człowieka, wspólnie z innymi krajami. - Jeśli to jest przyczyną napięć w relacjach (z Chinami), to wydaje się, że napięcia wynikają po prostu z tego, że Australia jest Australią – powiedział.