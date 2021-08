Australia nie będzie w stanie ewakuować wszystkich afgańskich współpracowników

Premier Scott Morrison przyznał, że rząd Australii nie będzie w stanie ewakuować z Kabulu wszystkich Afgańczyków, którzy współpracowali z australijskim wojskiem. Dotyczy to także byłych tłumaczy.

Australia poinformowała w poniedziałek, że wyśle ​​250 żołnierzy do Kabulu w celu ewakuacji obywateli tego kraju i Afgańczyków, którzy współpracowali z australijskim kontyngentem.

We wtorek premier Morrison opisał sytuację w Kabulu jako "łamiącą serce". - Zapewniam, że będziemy dalej robić wszystko, co możemy, tak jak robiliśmy dotąd. Ale muszę powiedzieć otwarcie weteranom, że pomimo naszych największych wysiłków wsparcie nie dotrze do wszystkich - przyznał.