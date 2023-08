Pracownik przedszkoli usłyszał 1623 zarzuty nadużyć seksualnych wobec dzieci

Ponad 1600 zarzutów dla pracownika przedszkoli

Policja podała, że mężczyźnie postawiono łącznie 1623 zarzuty, w tym 246 zarzutów gwałtów na dzieciach i 673 zarzuty dotyczące innych napaści seksualnych wobec dzieci, których miał dopuścić się w ciągu 15 lat, od 2007 do 2022 roku. Dochodziło do nich w 10 przedszkolach w Brisbane w latach 2007-2013 i 2018-2022 oraz w jednym przedszkolu w Sydney w latach 2014-2017 i jednym przedszkolu w innym państwie, którego nazwy nie podano, w latach 2013-2014. Według australijskiej policji mężczyzna pracował też w innych placówkach, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa w nich nie dopuszczał się przestępstw.

- To jeden z najbardziej przerażających przypadków wykorzystywania dzieci, jakie widziałem w ciągu prawie 40 lat pracy w policji - podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej komisarz Michael Fitzgerald. - To, co ta osoba zrobiła dzieciom, wykracza poza granice wyobraźni. Mogę tylko powiedzieć, że po długim czasie pracy w policji i informowania o przestępstwach staram się nie być zszokowany, ale to przerażająca sprawa - dodał.