Policjant raził paralizatorem cierpiącą na demencję 95-latkę, bo "miała w ręku nóż"

W Australii rezydentka domu opieki została rażona paralizatorem przez policjanta po tym, jak zaczęła zbliżać się do funkcjonariuszy z nożem w ręku. Sprawa wzbudziła duże kontrowersje, bo napastniczka ma 95 lat, porusza się z pomocą chodzika i cierpi na demencję. Porażona kobieta została ciężko ranna, jest w stanie krytycznym.

Do zdarzenia doszło rankiem 17 maja w mieście Cooma na południu kraju. Policjanci zostali wezwani do miejscowego domu opieki, ponieważ jedna z jego rezydentek, 95-letnia Clare Nowland, poruszała się po wspólnej przestrzeni z nożem w ręku. Z relacji BBC wynika, że zanim funkcjonariusze użyli paralizatora, zarówno oni, jak i członkowie personelu starali się przekonać cierpiącą na demencję kobietę, by odłożyła nóż.