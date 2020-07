Pozorują swoje uprowadzenie, proszą rodzinę o okup. Fala "wirtualnych porwań"

Chińscy studenci przebywający na studiach w Australii padają ofiarą oszustów, którzy zachęcają ich do upozorowania własnego porwania i wymuszenia okupu od przebywającej w Chinach rodziny - pisze BBC. Australijska policja ostrzegła chińskich urzędników i uczelnie przed falą "wirtualnych porwań".

Wymuszanie okupów od bliskich

Według policji oszuści dzwonią do ofiar, podszywając się pod przedstawicieli ambasady ChRL lub innych urzędników, i przekonują je, że zostały uwikłane w przestępstwo w Chinach i muszą zapłacić, by uniknąć kroków prawnych, aresztowania lub deportowania. Przestępcy zwykle mówią po mandaryńsku. - W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy taki natłok, że praktycznie w każdy weekend mieliśmy jakąś ofiarę takiego oszustwa - powiedział w wystąpieniu telewizyjnym Bennett. Przestrzegł studentów, by nie dawali się nabrać na takie telefony.