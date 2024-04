Australian Broadcasting Corporation (ABC) zwraca uwagę, że napastnik skupiał się na kobietach. Potwierdza to w rozmowie ze stacją szefowa policji Nowej Południowej Walii. - Nagrania mówią same za siebie - powiedziała Karen Webb. - Dla mnie jest oczywiste, dla (prowadzących śledztwo) detektywów to oczywiste, że sprawca skupiał się na kobietach, a unikał mężczyzn. O "niepokojącym" podziale płci ofiar w kontekście ataku mówi też premier Australii Anthony Albanese.

Atak w Sydney. Co wiadomo o ofiarach

Była pierwszą ofiarą, której nazwisko podano do publicznej wiadomości. 38-latka została zaatakowana wraz ze swoim dziewięciomiesięcznym dzieckiem. Zmarła tego samego dnia wieczorem w szpitalu. "Naoczni świadkowie twierdzą, że 38-letnia Ashlee Good przekazała ranione dziecko przypadkowym osobom zaraz po tym, jak została dźgnięta" - pisze BBC. Jej rodzina, cytowana przez ABC, twierdzi, że dziecko jest po wielogodzinnej operacji i czuje się dobrze. "Nie możemy się otrząsnąć po strasznej stracie Ashlee, pięknej matki, córki, siostry, partnerki, przyjaciółki, wybitnego człowieka" - przekazała rodzina Goodów w niedzielnym oświadczeniu. Wyrazy wdzięczności skierowali także do zespołu medycznego jednego ze szpitali w Sydney, gdzie trafił chłopiec, policji i dwóm mężczyznom, którzy "opiekowali się dzieckiem, kiedy Ashlee nie była już w stanie".

W niedzielne popołudnie policja stanu Nowa Południowa Walia zidentyfikowała kolejną ofiarę ataku - 47-letnią Jade Young. Jak pisze ABC, była ona członkinią Bronte Surf Lifesaving Club na wschodnich przedmieściach Sydney. Po tragicznych wieściach klub odwołał wydarzenie zaplanowane na niedzielny wieczór. "To jest i będzie trudny czas dla naszej społeczności, dlatego zachęcamy do szukania wsparcia u rodziny, przyjaciół, innych członków klubu lub rozmowy ze swoim lekarzem, by pomógł uporać się z tą tragedią” – napisał klub na Facebooku do swoich członków.