Podczas operacji na twarzy pacjentki wybuchł ogień. "Była po prostu zwęglona"

Ogień na twarzy pacjentki

Raport nie zawiera informacji, czy operowana kobieta przeżyła, a jeśli tak - to czy również dochodziła swoich praw na drodze sądowej. Zawierał natomiast relację pielęgniarki, że operowana "krzyczała z bólu", a personel medyczny gorączkowo próbował opanować pożar. - Ogień był na mojej nodze, a obok leżał tlen. Myślałam, że dojdzie do eksplozji, a wszyscy zginiemy - podkreśliła Marilyn Espinola. Pielęgniarka twierdzi, że w następstwie tego zdarzenia zdiagnozowano u niej zespół stresu pourazowego. Ma też doświadczać od trzech do czterech ataków paniki tygodniowo, co uniemożliwia je powrót do pracy.