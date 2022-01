Novak Djokovic wciąż nie wie, czy zagra w Australian Open

Przewodniczący składu sędziowskiego James Allsop przekazał informacje o odroczeniu sprawy do niedzielnego popołudnia. - Mamy nadzieję, że późnym popołudniem będziemy w stanie przedstawić stronom proponowany przez nas sposób postępowania - powiedział.

Fotoreporterzy uchwycili Djokovica, jak opuszcza areszt administracyjny w Melbourne, gdzie miał oczekiwać na decyzję sądu w sprawie jego wniosku o zablokowanie deportacji, i udał się do biura swoich prawników.

Prawnicy tenisisty na początku niedzielnej rozprawy podnieśli ten wątek i wskazali, że niechęć do szczepień równie dobrze może wzrosnąć, gdy tak popularna osoba, jak Djokovic nie będzie mogła zagrać w Melbourne, zostanie wydalona, a jego kariera dozna w ten sposób wyraźnego uszczerbku.

Dodali też, że brakuje dowodów, iż jego udział w turniejach po wybuchu pandemii, choćby w ubiegłorocznym Australian Open, jako zawodnika niezaszczepionego, pociągnął za sobą nasilenie niechęci do szczepień. - Nie ma między tym żadnego logicznego związku - podkreślił Nick Wood, jeden z adwokatów Serba.

Zwolnienie z obowiązku szczepienia

Mający w dorobku dziewięć triumfów w rozgrywanej w Melbourne imprezie zawodnik z Belgradu kilkanaście dni temu poinformował, że otrzymał zwolnienie lekarskie z obowiązkowego szczepienia przeciwko COVID-19 i rusza w podróż do Australii. Służby graniczne cofnęły jednak jego wizę i prosto z lotniska został zabrany do hotelu, gdzie są zakwaterowane także osoby ubiegające się o azyl.

Pierwsze orzeczenie sądu w poniedziałek było na korzyść sportowca i Djokovic - po kilku dniach spędzonych w areszcie deportacyjnym - mógł rozpocząć przygotowania do 18. występu w Australian Open. Jego prawnicy argumentowali, że został on zwolniony z obowiązku szczepienia ze względu na pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, który uzyskał 16 grudnia. Sam test wzbudzał sporo kontrowersji, ale serbski resort zdrowia zagwarantował wiarygodność badania. Głośno jednak było też o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny po zakażeniu koronawirusem oraz błędnie podanych we wniosku wizowym danych.