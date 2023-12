Nie żyje Colin Burgess, pierwszy perkusista AC/DC

Colin Burgess urodził się 16 listopada 1946 r. w Sydney. Jego pierwszym zespołem był The Masters Apprentices, gdzie grał w latach 1968-1972. Później został pierwszym perkusistą AC/DC, z którym grał w latach 1973-1974. Potem grał w różnych zespołach, m.in. w His Majesty.

W 1998 roku The Masters Apprentices, wraz z Burgessem, zostali wprowadzeni do Galerii Sław australijskiego przemysłu fonograficznego (ARIA Hall of Fame).