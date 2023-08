Miała podać byłym teściom trujące grzyby, teraz ujawnia szczegóły. Jest "przytłoczona śmiercią bliskich"

48-latka zorganizowała tragiczny w skutkach lunch 29 lipca, w swoim domu w mieście Leongatha. Oprócz organizatorki uczestniczyli w nim również jej teściowie, 70-letni Don i Gail Patterson, a także siostra Gail, 66-letnia Heather Wilkinson i jej o dwa lata starszy mąż, pastor Ian Wilkinson. Goście tego samego dnia poczuli się źle i trafili do szpitala. Gail Patterson i Heather Wilkinson zmarły tydzień później, 4 sierpnia. Don Patterson umarł następnego dnia. Pastor Wilkinson nadal walczy o życie, pozostaje w stanie krytycznym.

Zatrucie grzybami w Australii. Nowe informacje

W oświadczeniu jego autorka podkreśliła, że wbrew wcześniejszym informacjom mediów, ona po zjedzeniu trujących grzybów również trafiła do szpitala. Zaprzeczyła też doniesieniom, wedle których jej dzieci miały dostać inny posiłek niż ofiary. Z oświadczenia wynika, że w trakcie lunchu w ogóle nie było ich w domu, bo wcześniej poszły do kina. Australijka dodała, że wieczorem dzieci zjadły resztki potrawy, jednak "nie smakowały im grzyby, więc zdrapały je z mięsa".

48-latka zaznaczyła, że jest "ogromnie zestresowana i przytłoczona śmiercią bliskich". "Jestem teraz zdruzgotana, gdy myślę, że te grzyby mogły przyczynić się do zatrucia moich bliskich. Naprawdę chcę powtórzyć, że nie miałam absolutnie żadnego powodu, by krzywdzić ludzi, których kochałam" - czytamy w cytowanym przez ABC News fragmencie oświadczenia. W jego dalszej części kobieta przekazała, że w pierwszych dniach poradzono jej, by nie odpowiadała na pytania policji, czego teraz "bardzo żałuje".