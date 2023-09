Nadali dziecku "najbardziej skandaliczne" imię. Zostało zaakceptowane

Dziennikarka australijskiej stacji ABC Kirsten Drysdale latem została matką. Postanowiła skorzystać z okazji i przetestować lokalny system nadzorujący m.in. procedurę nadawania imion dzieciom, New South Wales Births, Deaths, and Marriages. Zgodnie z jego regułami imię nadawane dziecku nie zostanie zaakceptowane, jeśli jest obraźliwe, zbyt długie, zawiera cyfry lub symbole, a także jeśli może zostać pomylone z tytułem lub stopniem, np. pułkownika czy księcia.

Dziecko otrzymało oryginalne imię

Cytowana przez "Guardiana" Drysdale przyznała, że wraz z mężem postanowili złożyć wniosek o nadanie "najbardziej skandalicznego imienia, jakie tylko przyszło im do głowy, zakładając, że zostanie odrzucone". Rozważali np. "Nangs Rule", bo słowo "nangs" w australijskim slangu odnosi się do określenia gazów rozweselających. Ostatecznie uznali, że system może nie rozpoznać tego słowa, więc postawili na inną opcję - "Methamphetamine Rules", co w języku polskim można przetłumaczyć jako: "metamfetamina rządzi". - Postawiliśmy na metamfetaminę, myśląc, że nie ma opcji, by ktokolwiek, kto to zobaczy, pomyślał, że jest to w porządku - powiedziała. - Ale się myliliśmy - dodała. Imię jej synka zostało zaakceptowane.