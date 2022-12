"Świąteczny cud". Czworo nastolatków ocalonych, dryfowali 30 km na deskach po morzu

Rankiem 20 grudnia odnaleziono czworo nastolatków z południowej Australii, którzy poprzedniego wieczoru wypłynęli na deskach i przegrali walkę z wiatrem - przekazała miejscowa policja. Dwóch chłopaków oraz dwie dziewczyny dryfowali bezwładnie przez około 30 kilometrów, w końcu fale wyrzuciły ich na wyspę. - Można to nazwać świątecznym cudem - powiedział mediom jeden z funkcjonariuszy.

Czworo nastolatków z okolic Melbourne: dwóch 18-letnich chłopaków oraz dwie dziewczyny, 18-latka i 19-latka wieczorem 19 grudnia poszło popływać na dwóch deskach typu SUP (stand up paddle). Na takich deskach wiosłuje się na stojąco, jest to możliwe wyłącznie przy dobrej pogodzie, gdy woda jest spokojna, a podmuchy wiatru lekkie. Nastolatkowie wyruszyli z miejscowości Rosebud i wypłynęli na zatokę Port Phillip.