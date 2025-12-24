Opublikował post, policja zareagowała. Znaleziono broń i amunicję

Sydney. Władze publikują zdjęcia z nagrań z monitoringu sprzed zamachu na plaży Bondi Źródło: Reuters

39-letni Martin Glynn stanął w środę przed sądem w Perth pod zarzutami nękania na tle rasowym, nielegalnego posiadania broni oraz nieprawidłowego przechowywania broni palnej.

Wszystko przez post, który opublikował na Instagramie kilka godzin po ataku na plaży Bondi w Sydney. Australijczyk poparł w nim działania sprawców ataku. 14 grudnia dwóch napastników otworzyło ogień podczas obchodów Chanuki na plaży, w których uczestniczyło około tysiąca osób. W zamachu życie straciło 15 osób, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Post zgłoszony, policja przeszukała dom

Jak przekazała dziennikarzom Rita Saffioti, która pełni obowiązki premiera Australii Zachodniej, jeden z użytkowników zobaczył post Glynna i zgłosił go policji.

Policja podjęła działania i przeszukała dom Glynna na przedmieściach Perth. Śledczy przekazali, że znaleźli tam notes z antysemickimi komentarzami i nawiązaniami do nazizmu. Prokuratura poinformowała, że podczas przeszukania znaleziono też trzy flagi Hamasu i Hezbollahu (uznawanych przez Australię za organizacje terrorystyczne), sześć karabinów i około 4000 sztuk amunicji oraz listę materiałów potrzebnych do produkcji bomby.

W sądzie Glynn, który reprezentował sam siebie, powiedział, że jest preppersem, a rzekomy "materiał do produkcji bomb" był w rzeczywistości materiałem do rozpalania ognia. "Nie zamierzałem nikogo skrzywdzić" - zapewniał.

Australia. Strzelanina na znanej plaży w Sydney Źródło: JEREMY PIPER/EPA/PAP

Komisarz policji Australii Zachodniej, Col Blanch, powiedział mediom, że śledztwo jest na wczesnym etapie, ale nie ma żadnych wcześniejszych "informacji budzących obawy co do tej osoby".

Glynnowi, byłemu pracownikowi kopalni, odmówiono zwolnienia za kaucją i 3 lutego ponownie stanie przed sądem.

