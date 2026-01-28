Ludzkie szczątki znalezione w buszu. Trzy lata temu zaginęła tam turystka

Australijska policja (wideo archiwalne) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Celine Cremer miała 31 lat, podróżowała po Tasmanii z plecakiem. Zaginęła w trakcie wędrówki po buszu w czerwcu 2023 roku.

W grudniu ubiegłego roku znaleziono w krzakach jej telefon.

Policja ustala, czy znalezione teraz przez wolontariusza ludzkie szczątki należą do Belgijki.

Wolontariusz Jarrod Boys trafił na ludzkie szczątki w pobliżu wodospadu w Waratah na zachodnim wybrzeżu Tasmanii (Australia). To tam w 2023 roku zaginęła pochodząca z Belgii turystka Celine Cremer.

Inspektor policji Andrew Hanson przekazał, że informację przekazano rodzinie kobiety. - Rozumiemy, jak stresujący może być ten rozwój sytuacji dla jej bliskich. Wszyscy zaangażowani mają nadzieję, że pomoże to w znalezieniu odpowiedzi. Zanim jednak ustalimy, czy szczątki należą do Celine, konieczna jest formalna analiza kryminalistyczna - powiedział.

Rozejrzał się i zobaczył ludzkie kości

Jak dodał Hanson, Jarrod Boys, który znalazł szczątki, brał udział jako wolontariusz we wciąż trwających poszukiwaniach Cremer. Od razu skontaktował się z policją, która udała się na miejsce zdarzenia. Potwierdzono, że to ludzkie szczątki.

- Modliłem się o cud, żebym dziś coś znalazł - powiedział Boys. - Zatrzymałem się, żeby złapać oddech i rozejrzałem się, a około 10 metrów przede mną były ludzkie kości - dodał. Jak mówił, doznał szoku i był przytłoczony odkryciem. - Nie jestem szczególnie emocjonalnym gościem, ale tak, to doświadczenie zdecydowanie wywołało we mnie silne emocje - stwierdził.

Relacjonował, że szybko zrobił zdjęcia i udał się na szlak, aby złapać zasięg i zadzwonić na policję. Jak mówił, szczątki znajdowały się około dwóch godzin pieszej wędrówki od miejsca, gdzie w grudniu znaleziono przedmioty należące do Celine Cremer.

Hipoteza o zaginięciu Celine Cremer

Celine Cremer miała 31 lat i podróżowała po Tasmanii z plecakiem. Zaginęła w trakcie wędrówki po buszu w czerwcu 2023 roku.

W grudniu ubiegłego roku w krzakach oddalonych o około 300 metrów od szlaku znaleziono jej telefon. Osoby biorące udział w poszukiwaniach wysnuły teorię, że Cremer straciła orientację w terenie po zejściu ze szlaku, a następnie zgubiła telefon.

