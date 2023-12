W okresie świąt fale wyrzuciły na brzeg paczki. W sumie ponad 120 kg kokainy

Śledztwo w sprawie narkotyków z oceanu

- Dziękujemy wszystkim, którzy posłuchali ostrzeżenia, by zgłaszać policji informacje o wszelkich podejrzanych paczkach - przekazał policjant Jason Weinstein i przypomniał, że posiadanie zakazanych narkotyków jest przestępstwem. - Śledczy i wyspecjalizowani policjanci przeczesują obecnie plaże i wybrzeże w poszukiwaniu wszelkich paczek i pracują, by mieć pewność, że znajdziemy i pociągniemy do odpowiedzialności osoby w to zaangażowane - dodał.