Skazano ją za zabicie czworga własnych dzieci. Po ponad 20 latach może zostać uniewinniona

W świetle nowych dowodów naukowych istnieją uzasadnione wątpliwości co do winy Kathleen Folbigg w sprawie śmierci czworga jej dzieci - przekazała w środę australijska prokuratura. Kobieta odsiaduje obecnie wyrok co najmniej 25 lat więzienia. Teraz naukowcy wykazali, że dzieci mogły umrzeć w wyniku rzadkich mutacji genetycznych.