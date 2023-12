Była "najbardziej znienawidzoną kobietą Australii". Teraz może otrzymać rekordowe odszkodowanie

Sąd apelacyjny w Sydney swoją decyzję ogłosił w czwartek. Kobieta, w związku z oskarżeniem spowodowania śmierci czwórki swoich dzieci, niesłusznie spędziła w więzieniu 20 lat. Dzięki ponownemu śledztwu ustalono, że oskarżona, która nigdy nie przyznawała się do winy, nie przyczyniła się w żaden sposób do ich zgonu. Folbigg została uniewinniona w czerwcu i od tego czasu przebywała na wolności.

Sprawa Kathleen Folbigg. Niesłusznie skazana za śmierć swoich dzieci

Czworo dzieci Folbigg - Caleb, Patrick, Sarah i Laura - zmarło na przestrzeni dekady w latach 1989-1999. Żadne z nich nie dożyło 2. roku życia. Kobieta przez cały czas utrzymywała, że do ich śmierci dochodziło z przyczyn naturalnych. Mimo to w 2003 roku została skazana za ich zabójstwo. Wyrok opierał się głównie na poszlakach, takich jak wpisy kobiety w pamiętniku .

Folbigg przyznała, że przez ostatnie 20 lat "cierpiała z powodu nadużyć we wszystkich możliwych formach". - Mam nadzieję, że nikt inny nigdy nie będzie musiał przechodzić przez to, co ja - zaznaczyła.