Król Karol III nie zastąpi królowej Elżbiety II na australijskim banknocie

Na australijskim banknocie pięciodolarowym do tej pory znajdował się wizerunek królowej Elżbiety II . Gdy po śmierci monarchini miejsce na tronie zajął jej najstarszy syn, Karol, spekulowano, że to jego podobizna pojawi się teraz na pięciodolarówce. W czwartek 2 lutego Bank Rezerw Australii ogłosił jednak, że na nowej wersji banknotu znajdzie się nie Karol III , a wizerunki rdzennych Australijczyków. "Po rozmowach z rządem zdecydowaliśmy się przeprowadzić konsultacje z Pierwszymi Australijczykami w kwestii zaprojektowania nowego banknotu pięciodolarowego" - oświadczył bank.

Jak dodano w oświadczeniu, taka decyzja ma "uhonorować" rdzenną ludność. W komunikacie zaznaczono jednocześnie, że jeszcze przez kilka lat w użyciu pozostanie banknot z wizerunkiem Elżbiety II. Podobizna Karola III pojawi się z kolei na australijskich monetach, o czym miejscowy wiceminister skarbu informował już we wrześniu. W rozmowie z ABC Radio asystent ministra przekazał, że monety z wizerunkiem nowego króla mają trafić do obiegu "w drugiej połowie roku".

Banknoty bez Karola III. Politycy podzieleni

"To zwycięstwo przedstawicieli ruchu rdzennej ludności (First Nations - red.), którzy walczą o dekolonizację tego kraju. Oni nigdy nie deklarowali podległości wobec żadnego króla czy królowej" - tak decyzję Banku Rezerw o nieumieszczaniu wizerunku Karola III na pięciodolarówce skomentowała senatorka Lidia Thorpe. We wrześniu polityk proponowała, by miejsce Elżbiety II na banknocie zajął zmarły kilka dni po niej aktor znany jako "wujek Jack Charles", potomek rdzennych Australijczyków.