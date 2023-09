Rekiny dwa dni atakowały jacht. Gdy zaczął tonąć, załogę uratował płynący w pobliżu statek

Trzy osoby zostały uratowane w środę rano czasu lokalnego na Morzu Koralowym, około 835 km od Cairns w Australii. To żeglarze, których katamaran został uszkodzony przez ataki rekinów. Australijski Urząd ds. Bezpieczeństwa Morskiego (AMSA), który koordynował akcję ratowniczą, podał w oświadczeniu, że na pokładzie było dwóch Rosjan i jeden obywatel Francji. Mężczyźni mają od 28 do 63 lat. Uratowani żeglarze brali udział w wyprawie dookoła świata, o nazwie Russian Ocean Way. W mediach społecznościowych poinformowali, że po raz pierwszy zostali zaatakowani przez rekiny 4 września. Uszkodzony wtedy został jeden z nadmuchiwanych kadłubów statku. Następnego dnia ataki powtórzyły się, drugi kadłub został zniszczony i dziewięciometrowy katamaran o nazwie Tion zaczął tonąć. Wtedy załoga wysłała sygnał SOS. "Obydwa kadłuby statku zostały uszkodzone w wyniku kilku ataków rekinów" – potwierdza AMSA w oświadczeniu.