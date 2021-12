Canberra i Seul z kontraktem zbrojeniowym. "Ważny kolejny rozdział w historii przemysłu obronnego dla Australii"

- To ważny kolejny rozdział w historii przemysłu obronnego dla Australii, ponieważ nadal budujemy nasze suwerenne zdolności, a Korea Południowa jest ważnym partnerem w tej podróży – powiedział dziennikarzom w Canberze premier Australii Scott Morrison.

Zgodnie z warunkami umowy, południowokoreańska firma zbrojeniowa Hanwha ma zbudować dla Australii 30 samobieżnych haubic i 15 opancerzonych pojazdów. - Najważniejszą zdolnością nowych pojazdów wojskowych jest szybki ostrzał i mobilność, by unikać wrogiego kontrataku - mówił minister obrony Australii Peter Dutton. - Oznacza to znaczny wzrost siły ognia i zdolności obronnej australijskiej artylerii - sprecyzował.

Na tle napięć z Chinami

Do największej w historii transakcji Australii z azjatyckim państwem doszło w momencie podwyższonego napięcia tego kraju z Chinami. We wrześniu szef australijskiego rządu ogłosił zawartą z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi umowę na skonstruowanie atomowych łodzi podwodnych. Umowa zakłada, że Australia otrzyma dostęp do amerykańskich technologii, niedostępnych nawet dla tak bliskiego sojusznika USA jak Izrael.