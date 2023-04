Czterolatka zniknęła z namiotu, w którym spała z rodzicami. Wyrok dla porywacza

Wyrok zapadł w środę w Sądzie Okręgowym Zachodniej Australii w Perth. 37-letni Terence Darrell Kelly przyznał się do uprowadzenia czterolatki w 2021 roku i przetrzymywania jej w swoim domu przez 18 dni. Sąd skazał go na 13 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany będzie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe nie wcześniej niż po 11 latach odbycia kary.

Terence Darrell Kelly przyznał się do porwania dziewczynki

Terence Darrell Kelly przyznał się do porwania dziewczynki Getty Images

Policyjne poszukiwania, które początkowo obejmowały raptem kilka kilometrów kwadratowych wokół miejsca zaginięcia, później zostały rozszerzone na cały kraj. Rząd stanowy zaoferował nagrodę w wysokości miliona dolarów australijskich (równowartość ponad czterech milionów złotych) za informacje, które mogłyby przyczynić się do znalezienia czterolatki. Zaangażowane zostało również wojsko.

3 listopada 2021 roku, po 18 dniach poszukiwań, funkcjonariusze znaleźli Cleo Smith w sypialni jednego z domów w Carnarvon. Była w dobrym stanie i wróciła do rodziców. Tego samego dnia został zatrzymany Terence Darrell Kelly. Mężczyzna trafił do aresztu w Perth, a w styczniu 2022 roku przyznał się do winy.