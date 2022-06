Chrześcijanie w Australii stali się mniejszością. Zaskakujące wyniki spisu ludności

czytaj dalej

Asystentka Donalda Trumpa zeznała we wtorek, że 6 stycznia 2021 roku ustępujący prezydent miał świadomość, że tłum jego zwolenników był uzbrojony, a mimo to zachęcał go do marszu na Kapitol. Cassidy Hutchinson powiedziała, że Trump zamierzał wraz z tłumem pójść pod Kapitol i miał szarpać się z ochroniarzami, by go tam zawieźli.