Emerytowany biskup przed sądem. Jest oskarżony o 19 przestępstw seksualnych wobec dzieci

Emerytowany biskup Christopher Saunders stanął przed australijskim sądem w związku z zarzutami o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Miało do nich dochodzić w latach 2008-2014. Przewodniczący Konferencji Australijskich Biskupów Katolickich abp Timothy Costelloe zapowiedział, że Kościół będzie współpracował z policją w tej sprawie. W oświadczeniu dla prasy nazwał zarzuty "bardzo poważnymi i głęboko niepokojącymi".

W czwartek przed sądem w mieście Broome na zachodzie Australii stanął emerytowany biskup rzymskokatolicki, 74-letni Christopher Saunders. Oskarżony jest o przestępstwa seksualne wobec dzieci, w tym dwa gwałty. Dzień wcześniej został aresztowany, a sędzia odmówił zwolnienia go za kaucją. Media nie podają, czy Saunders przyznał się przed sądem do winy. Wcześniej zaprzeczał zarzutom, obejmującym łącznie 19 przestępstw. Miało do nich dochodzić na zachodzie kraju w miastach Broome, Kununurra oraz w osadzie Kalumburu, zamieszkiwanej głównie przez rdzennych Aborygenów w latach 2008-2014.