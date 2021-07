"Ryzyko śmierci z powodu zakrzepicy po AstraZenece podobne do ryzyka śmierci od odurzenia pioruna"

"Ryzyko zgonu z powodu TTS (zakrzepicy z małopłytkowością) wynosi 0,5 na milion, co jest tylko nieznacznie wyższe od ryzyka zgonu od uderzenia pioruna, wynoszącego 0,4 na milion" – przekazało w piątek Australijskie Biuro Statystyczne (ASB). Dane przedstawione przez biuro wskazują, że "ryzyko śmierci w wypadku samochodowym jest znacznie wyższe i wynosi 28 na milion, a ryzyko śmierci z rąk drugiej osoby wynosi 16 na milion".

"Prawdopodobieństwo utonięcia lub śmierci pieszego w wypadku wynosi 8 na milion, co jest również znacznie wyższe niż ryzyko śmierci spowodowane komplikacjami po przyjęciu szczepionki AstraZeneki" - przytacza biuro statystyczne.

"Podobne do ryzyka śmierci od pioruna"

"Może to prowadzić do podejmowania decyzji, takich jak niezaszczepienie się. A błędne postrzeganie prawdopodobieństwa TTS jest jednym z głównych powodów, dla których wielu waha się przed otrzymaniem szczepionki AstraZeneki" - wyjaśnił.

"Ryzyko śmierci z powodu TTS po pierwszej dawce szczepionki AstraZeneki jest podobne do ryzyka śmierci od uderzenia pioruna w ciągu roku w Australii. I to blednie w porównaniu z innymi zagrożeniami, takimi jak ryzyko śmierci w wypadku samochodowym. Kiedy w pełni docenisz, jak małe jest ryzyko TTS, decyzja o zastosowaniu szczepionki AstraZeneki w celu ochrony siebie i innych staje się znacznie łatwiejsza do podjęcia" - twierdzi profesor.