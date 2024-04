Atak nożownika w zatłoczonym centrum handlowym w Sydney. "To było szaleństwo"

W centrum handlowym w Sydney doszło w sobotę do ataku nożownika. Nie żyją co najmniej cztery osoby, a kilka, w tym dziecko, zostało rannych - donoszą lokalne media. Napastnik nie żyje. Z obiektu ewakuowano setki osób.

Atak nożownika w Sydney

- Sprawdzaliśmy, czy ktoś został ranny. Potem zobaczyliśmy ludzi biegnących w naszą stronę, a później usłyszeliśmy strzał. Wtedy mój mąż zaciągnął nas do jednego ze sklepów, żebyśmy mogli się tam schować. Jedna z kobiet próbowała zamknąć drzwi wejściowe, ale to jej się nie udało, dlatego weszliśmy do pomieszczenia biurowego. Pozostaliśmy tam do momentu przyjazdu policji - opowiadała inna kobieta.