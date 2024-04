Ocaliła swoje dziecko, sama zginęła od ciosów nożownika

38-letnia Ashlee Good, która przed śmiercią uratowała swoje niespełna roczne dziecko, 30-letni Faraz Tahir, ochroniarz, który starał się pomagać zaatakowanym i udzielał im pierwszej pomocy, 25-letnia Dawn Singleton, pracowniczka sklepu odzieżowego, która "miała przed sobą całe życie". To niektóre z ofiar ataku nożownika, do którego doszło w sobotę w centrum handlowym w Sydney. Napastnik zabił w sumie sześć osób.

W centrum handlowym w Sydney doszło w sobotę do ataku nożownika. Mężczyzna śmiertelnie ranił sześć osób, kilka innych, w tym dziecko, zostało poszkodowanych. Napastnik został zastrzelony przez policjantkę.

Westfield Bondi Junction to jedno z największych i najpopularniejszych centrów handlowych w Australii, które w sobotę - jak co weekend - było pełne ludzi, w tym rodzin z dziećmi - zauważa BBC. Jest położone w żydowskiej dzielnicy Sydney.

Matka, która przed śmiercią uratowała dziecko

Rodzina Good w oświadczeniu napisała, że "nie mogą się otrząsnąć po strasznej stracie Ashlee, pięknej matki, córki, siostry, partnerki, przyjaciółki". Wyrazy wdzięczności skierowali także do zespołu medycznego jednego ze szpitali w Sydney, gdzie trafił chłopiec, policji i dwóch mężczyzn, którzy "opiekowali się dzieckiem, kiedy Ashlee nie była już w stanie".

"To szokujące"

Ashley Good była córką byłego zawodnika Australian Football League Kerry'ego Gooda, który grał w klubie North Melbourne. Podczas niedzielnego meczu zawodnicy założyli czarne opaski, aby uczcić jej pamięć, a trener klubu, Alastair Clarkson, przemawiając przed meczem - jak napisało BBC - "z trudem powstrzymywał łzy". - To szokujące dla naszego klubu, a zwłaszcza dla jej rodziny. To takie smutne. Ash i jej piękna córeczka. Ona nie będzie miała mamy, to łamie nam serca - powiedział Clarkson Fox Sports.